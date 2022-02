von klaus hartmann

Diese Tiraden gegen Andersdenkende sind Ausdruck von „Radikalisierung“ und „zunehmender Aggressivität“, die Politiker, Medien und Geheimdienste allerdings den Protestierenden unterstellen. Ist die angedrohte Zwangsimpfung etwa kein Akt der Aggression? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther will den „Druck auf Ungeimpfte noch erhöhen“.[22] Wie ist die Forderung des bayerischen Gesundheitsministers Holetschek nach höheren Krankenkassenbeiträgen, Krankengeldentzug bzw. Beteiligung an den Behandlungskosten für Ungeimpfte zu bewerten?[23] [24]

Wenn Gerichte in Einzelfällen den Regierenden nicht zu Willen sind und überzogene Willkürmaßnahmen kassieren, schimpft ein „Weltärztepräsident“ Montgomery über die „kleinen Richterlein“.[25] Bundesjustizminister Buschmann will Verstöße gegen eine allgemeine Impfpflicht mit Bußgeldern ahnden.[26] Der neue Bundesgesundheitsminister hält Bußgelder für Ungeimpfte für „unvermeidbar“.[27] Ein sogenannter Ethiker, Nikolaus Knoepffler aus Jena, verlangt „harte Strafen“ für Impfverweigerer. Sie sollten „so bestraft werden, dass es finanziell wehtut“, auch die Kündigung des Arbeitsplatzes regt er an.[28]

Zu diesem Zweck hat sich Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Gutachten mit dem Ergebnis bestellt, dass die Impfpflicht verfassungsmäßig sei. Verstöße können nach Infektionsschutzgesetz mit bis zu 25.000,00 € geahndet werden, bei fortgesetzter Weigerung auch wiederholt, auch könnten Zwangsgelder angeordnet werden. Dazu könnten der Verlust des Krankenversicherungsschutzes oder die Kürzung von Sozialhilfe kommen. Die Niedertracht wird so weit getrieben, dass mit wiederholten Buß- oder Zwangsgeldern Ungeimpfte um ihr gesamtes Vermögen gebracht werden bzw. ihre soziale Grundsicherung verlieren können. Das Gutachten verweist zudem auf die Strafvorschrift des Gesetzes für die Verbreitung von Krankheitserregern: Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.[29]

Wie soll man die dahinterstehende Gesinnung anders nennen als tiefbraun und faschistoid? Angesichts solcher Hetze und Drohungen tun die Medien auch noch ganz verwundert: „Wie aus dem Nichts: Zahllose Corona-Demos in ganz Deutschland“.[30] Die permanenten Versuche, sie in die rechtsextreme und Nazi-Ecke zu schieben, verfangen nicht mehr, in immer mehr Städten und Gemeinden gehen immer öfter Menschen auf die Straße, deren Zahl republikweit inzwischen in die Hunderttausende geht.[31]

